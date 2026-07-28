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Газета.ру

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WSJ: Трамп оптимистично настроен касательно урегулирования конфликта на Украине

WSJ: Трамп оптимистично настроен касательно урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп оптимистично настроен касательно урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванное официальное лицо из Белого дома.

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