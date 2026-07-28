WSJ: Трамп оптимистично настроен касательно урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп оптимистично настроен касательно урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванное официальное лицо из Белого дома.
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