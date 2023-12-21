Наташа Лоу (Natasha Law) — британский художник

Андреа Наташа Хейворт Лоу английская художница и графический дизайнер. Она получила опыт актерской игры в театре Боба Хоупа (тогда называвшемся "Элтем Литтл Театрик") в Элтеме, где в 1982 году сыграла в фильме "Подростковые безумства".
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