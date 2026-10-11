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Актер из культовых российских сериалов Баранов умер из-за болезни

Актер из культовых российских сериалов Баранов умер из-за болезни

х/ф "Бандитский Петербург - 4. Арестант", реж. Андрей Бенкендорф, 2003 Актер театра и кино Владимир Баранов, получивший широкую известность благодаря ролям в популярных российских сериалах, скончался после непродолжительной болезни.

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