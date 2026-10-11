Актер из культовых российских сериалов Баранов умер из-за болезни

х/ф "Бандитский Петербург - 4. Арестант", реж. Андрей Бенкендорф, 2003 Актер театра и кино Владимир Баранов, получивший широкую известность благодаря ролям в популярных российских сериалах, скончался после непродолжительной болезни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Искала защиту": ...
- "Искала защиту": ...
- Глава Euroclear: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым