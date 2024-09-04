Суд решил, что Парсегова расторгла договор с академией Плющенко, поэтому должна вернуть деньги

Судья Кузнецова посчитала, что договор был расторгнут Парсеговой, сославшись на определение Верховного Суда РФ, согласно которому «предъявление покупателем иска к продавцу о возврате суммы предварительной оплаты следует расценивать как отказ стороны, фактически утратившей интерес в получении причитающегося ей товара, от исполнения договора, что влечет за собой установленные законом правовые последствия – его расторжение».