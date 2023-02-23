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Франция может передать Украине боевые машины пехоты AMX-10P

Франция может передать Украине боевые машины пехоты AMX-10P

В последние месяцы французское руководство неоднократно сообщало о готовности предоставить киевскому режиму бронетехнику и даже анонсировало начало таких поставок.

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