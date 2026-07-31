Обновлённый Honda Accord: детали рестайлинга и цены для Японии

Японский седан Honda Accord вступил в новый этап своей жизни. Модель, чья история началась ещё в 1976 году, получила свежие штрихи во внешности и дополнительное оснащение, однако инженерная начинка осталась прежней.
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