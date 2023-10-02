Почему Илон Маск подшутил над Зеленским? Комментарий Георгия Бовта

Размеры помощи Украине стали предметом политических дебатов, и Илон Маск, как обычно, уловил новое направление американского политического дискурса, в своей сети Х довольно хлестко высмеяв постоянные требования украинского президента о деньгах.
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