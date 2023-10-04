Территорию у московского городского вокзала «Тимирязевская» благоустроят в 2024 году

Строительство разворотной площадки для наземного транспорта, перехватывающего паркинга и реконструкцию двух подземных пешеходных переходов около московского городского вокзала «Тимирязевская» планируется завершить в следующем году.
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