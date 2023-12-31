Вечером 31 декабря 1999 года Борис Николаевич Ельцин выступил (в записи) перед изумленными гражданами и сказал: я устал, я мухожук (не так, но так запомнилось).
Нынешняя Украина – во многом результат ельцинской политики
Комментарии
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Владимир Дудкин
Для Ельцина личная власть всегда была превыше всего. А то, что он "политический Иван Сусанин", выразилось ещё в школьные годы будущего Президента РФ, но об этом мало кто знал. А кто знал, не придали этому факту значение. А зря...
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1 д.
ЛС
Лидия Санникова
Не только. Просто удобно коммунистам все валить на Ельцина. С 1922 года коммунисты приложили руку к образованию этой опухоли на российских территориях... Что творили укры в ВОВ, тоже самое творят их потомки.
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13 час.
К
Культенко
Вермут Стаканыч
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12 час.
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