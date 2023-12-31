Нынешняя Украина – во многом результат ельцинской политики

Владимир Дудкин

Для Ельцина личная власть всегда была превыше всего. А то, что он "политический Иван Сусанин", выразилось ещё в школьные годы будущего Президента РФ, но об этом мало кто знал. А кто знал, не придали этому факту значение. А зря...