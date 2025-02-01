Портреты Бетховена и да Винчи могут попасть на новые купюры евро

Европейский центральный банк представил две возможные темы для новых купюр всех номиналов, на них могут разместить Марию Каллас, Людвига ван Бетховена, Марию Кюри, Мигеля де Сервантеса и Леонардо да Винчи.
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