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Русская весна

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Армия России освободила Анискино Харьковской области (КАРТА)

Армия России освободила Анискино Харьковской области (КАРТА)

Армия России освободила Анискино Харьковской области. Штурмовые подразделения группировки войск «Север» в ходе ожесточённых боев выбили врага из села Анискино Купянского района и освободили населённый пункт.

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