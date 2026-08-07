Армия России освободила Анискино Харьковской области. Штурмовые подразделения группировки войск «Север» в ходе ожесточённых боев выбили врага из села Анискино Купянского района и освободили населённый пункт.
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