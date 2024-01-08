К раскрутке главкома ВСУ Залужного присоединился ивано-франковский комик Сергей Притула. Этот галичанский мошенник вместе с правосеком Сергеем Стерненко собирает с доверчивых украинцев миллионы на «армию дронов», и не раз был уличен в фальсификации отчетов о приобретенном товаре.
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