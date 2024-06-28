Около тонны незаконных посевов конопли уничтожили бобруйские сотрудники милиции.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий по пресечению деятельности по реализации наркотических средств и психотропных веществ оперативники отдела наркоконтроля и противодействия торговли людьми УВД Бобруйского горисполкома на поле вблизи деревни Балашевичи Глусского района обнаружили участок, на котором произрастала конопля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии