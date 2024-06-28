Около тонны незаконных посевов конопли уничтожили бобруйские сотрудники милиции.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий по пресечению деятельности по реализации наркотических средств и психотропных веществ оперативники отдела наркоконтроля и противодействия торговли людьми УВД Бобруйского горисполкома на поле вблизи деревни Балашевичи Глусского района обнаружили участок, на котором произрастала конопля.