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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Около тонны незаконных посевов конопли уничтожили бобруйские сотрудники милиции.

Около тонны незаконных посевов конопли уничтожили бобруйские сотрудники милиции.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий по пресечению деятельности по реализации наркотических средств и психотропных веществ оперативники отдела наркоконтроля и противодействия торговли людьми УВД Бобруйского горисполкома на поле вблизи деревни Балашевичи Глусского района обнаружили участок, на котором произрастала конопля.

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