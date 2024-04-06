Футболист Бензема: я не тот же Бензема, который был в "Реале"

Нападающий саудовского "Аль-Иттихада" Карим Бензема заявил, что не может показывать такую же игру, какую он показывал в мадридском "Реале" из-за того, что в Испании его окружали партнеры более высокого уровня.
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