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Адвокат – Ксении Собчак: Вам теперь с этим жить!

Адвокат – Ксении Собчак: Вам теперь с этим жить!

Адвокат Шота Горгадзе обратился к любимице нашей богемной тусовки (за неё – как грядущего за президента России! – голосовали и рок-музыканты, и видные журналисты, не говоря уже о звёздах шоу-бизнеса) : Никто и никогда не убедит меня в том, что водитель VIP такси, например Wheely или любого другого сервиса, предоставляющего автомобиль с водителем VIP класса, посмеет выехать на встречку или превысить скорость, если не будет на то жёсткого приказа (не просьбы, а именно жёсткого указания в форме приказа) VIP-пассажира.

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Светлана
Сомневаюсь чтобы у неё проснулась совесть...
ВЕРОНИКА АКАТОВА
СВЕТА У СОБЧАК КСЮНИ НИКОГДА НЕ БЫЛО СОВЕСТИ И НЕТ, ОНА ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ ЗА БИОМУСОР СЧИТАЕТ, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ
Светлана
По ней давно тюрьма плачет...
ВЕРОНИКА АКАТОВА
СОГЛАСНА С ВАМИ СВЕТА , НЕ ТОЛЬКО ПО НЕЙ, НО И ПО ЕЁ МАТЕРИ ТЮРЬМА ПЛАЧЕТ ДАВНО, ЭТО ЗАЩИТНИЦЫ УРКОНАЦИСТОВ УРКАИНЫ УБИВАЮЩИХ ДОНБАСС
Светлана
Она себя ещё и в США показала как предатель России... А её ток шоу Дом 2 это ещё и развращение откровенное молодёжи... Я не знаю видели ли Вы как её разыграли и где она кричала что они не знают с кем связались (Там ребята хорошо сыграли похитителей и что её везут в гарем...) Там она показала себя какая она дешёвка. Меня от неё корёжит...
Светлана
Я не могу понять водителя который взял вину на себя... Толи в надежде получить хорошие деньги, или запугали её связями...
ВЕРОНИКА АКАТОВА
СВЕТ ВОДИЛЕ ЗАПЛАТИЛИ, ЕМУ ОПЛАЧИВАЮТ ПРОЖИВАНИЕ, ВИДИТЕ ЛИ СОБЧАЧКЕ НАДО БЫЛО К СЫНУ ПО СКОРЕЕ , А УГРОБИЛА ЖЕНЩИНУ У КОТОРОЙ БЫЛ РЕБЁНОК
ВЕРОНИКА АКАТОВА
СВЕТ ПОМОЙКУ ДОМ 2 НЕ СМОТРЕЛА И НЕ СМОТРЮ МНЕ ПРОТИВНЫ ТАКИЕ ПРОГРАММЫ, А ПРОСТИТУТОК И ПРОСТИТУТОВ С ДОМА 2 НЕНАВИЖУ , ОНА ПРИЕХАЛА В КАТАФАЛКЕ НА ВЕНЧАНИЕ , И КАК ПРАВИЛЬНО СКАЗАЛА ГАЛИНА ЗАПОРОЖЦЕВА ЭТО ЕЙ ЗВОНОЧЕК, ТОЛЬКО СДАЁТСЯ МНЕ ,ЧТО СОБЧАК НИ ЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТ В СВОЕЙ ЖИЗНИ, КАК БЫЛА ШЛЮХОЙ, ТАК ШЛЮХОЙ И ОСТАНЕТСЯ И ПАДАЛЬЮ
Светлана
Вот именно за проживание под домашним арестом, а когда поймёт и суд вынесет ему приговор на не маленький срок, Собчак о нём забудет... Вот тогда начнётся самое интересное...
Светлана
Дом 2 я один раз посмотрела и такое же отношение к сему как и у Вас... А вот розыгрыш это была такая насмешка над ней и все ржали над ней... Я была удовлетворена её унижением...
ВЕРОНИКА АКАТОВА
СВЕТА ДОМ 2 НИКОГДА НЕ СМОТРЕЛА И НЕ СМОТРЮ ПРОТИВНО , ДА СОБЧАК НАДО САЖАТЬ НА ПОЖИЗНЕННОЕ, И САЖАТЬ ПОД СТРАЖУ
Светлана
А мне пришлось посмотреть что внуки смотрят... Да ей лучше смирительную рубашку одну на двоих с маманей...
ВЕРОНИКА АКАТОВА
СОГЛАСНА С ВАМИ СВЕТА, СВЕТА СКОЛЬКО ЛЕТ ВНУКАМ, НЕ ДАВАЙТЕ ВЫ ИМ СМОТРЕТЬ ЭТО ПРОСТИТУТСТВО И ПОРНОГРАФИЮ ДОМ 2 , НАСЧЁТ СМИРИТЕЛЬНОЙ РУБАШКИ ДЛЯ СОБЧАК И ЕЁ МАМАНИ Я С ВАМИ ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСНА
Светлана
Внуки уже взрослые, я сумела объяснить пошлость этого ток шоу...
ВЕРОНИКА АКАТОВА
СВЕТА СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ , ПЕРЕСТАЛИ ВАШИ ВНУКИ ЭТО СКОТСТВО СМОТРЕТЬ ИЛИ СМОТРЯТ , ХОРОШО ЕСЛИ ВАШИ ВНУКИ ВАС ПОНЯЛИ И ПЕРЕСТАЛИ ЭТО СКОТСТВО СМОТРЕТЬ
Иван Захава
Не смотрела.....?!
ВЕРОНИКА АКАТОВА
НЕТ Я ЭТОТ ДОМ 2 НЕ СМОТРЕЛА И НЕ СОБИРАЮСЬ СМОТРЕТЬ, А ТО ЧТО СОБЧАК ШЛЮХА И ПАДАЛЬ ЭТО ИЗВЕСТНО ВСЕМ
ВЕРОНИКА АКАТОВА
СОГЛАСНА С ГОРГАДЗЕ КСЮ СОБЧАК ТЕПЕРЬ С ЭТИМ ЖИТЬ ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ, А ТАК ЖЕ И ЕЁ ВОДИЛЕ
Георгий Кондратьев
тварила
Андрей Загоровский
Руль у кого в руках был?Тот и отвечает,а кого он вёз,и кто кому что сказал-дело десятое.
Петр Троеглазов
А может за рулем не водитель был ?
N S
Евгению Додолеву - !!!!!!!!!!+++++++ Особенно, за " ...Ксения Анатольевна .... реально задолбала ... уже всех" и "... элиты задолбали, и Ксения Анатольевна как их лицо с обложки – задолбала еще больше". - Верно на 1000%. /// Что до комментария адвоката Ш. Горгадзе, что этой ..... "теперь с этим жить", то, как говорится, "не дождётесь". У подобных НЕлюдей, уверенных(!), что все вокруг - быдло/плесень/пыль под ногами, напрочь отсутствует/полностью атрофировано сочувствие и сострадание. Даже в зачаточном состоянии, на уровне инстинкта.
Рада
Её так воспитали. Чудовище родители.чудо юдо доня ксюня.
Юрий Белов
Они живут в своей привычной реальности дома-2 ! И другая жизнь для них не существует ! Живут и свято верят , что так живут ВСЕ ! А что попало под колёса их машин - это не более чем придорожные камушки !
Анатолий Шадрин
Жестоко, но по делу. Респект автору.)
Горыныч
Лошадь - лицо элит. Сильно!
duaqrd Kudelski
Что о ней говорить? Быдло. Считающее себя пупом земли. Такую мразь воспитали. А ведь этого чудика, ее папика в прошлые времена га руках носили. Помним. А доченька, да и маменька, дерьмо, дерьмом. Эх, на нары бы их обеих.
Елена Верия (Безденежных)
Если будет полиграф (публично на ТВ на пр. "На самом деле"), то правда выяснится.
Elena Guseva
Прекрасно она будет жить "с этим".
Борис Виленский
Очень, очень жаль, что.........................
Юрий Белов
У них ( у ,,элиты,, ) что , типа соцсоревнования , кто больше электората надавит ? ! А после - за друг друга - горой ! За ,,свободумише,, (ефрему) - в первых рядах стояла !
Sasha Sokolov
странно есть еще читатели которым это интересно?
Юрий Белов
Так что - пусть зажравшиеся и оуевшие давят народ безнаказанно и дальше ? Или это не интересно , пока не коснулось лично либо близких ?
Таша Воронченко
Так то-то и оно, что отвечать будет водитель. А этой гадине ничего...
Дмитрий Косолапов
Ну и АДВОКАТ!? Такая я же мразь, как и Собчак. Решил говном покидаться. Не дала она ему что ли?
Sasha Sokolov
Читателю белову если увидит...ты о чем ляпнул?
Vladimir Plastinin
Какая совесть, какое сострадание у сатанистки?
Ирина Сивкова
Собчак барыня,раздаст холопам по рублю и пойдет дальше.
Иван Захава
По кому звонит колокол? Он звонит по тебе
Иван Захава
По кому звонит колокол? Он звонит по тебе...
Иван Захава
По кому звонит колокол? Он звонит по тебе
Владимир Сюсин
Что мы хотим Мы быдло а она сверчеловек о чём она и объявляет. Ей наплевать на всех она главная.

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