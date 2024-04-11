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Антонов: победы РФ подтверждают проигрыш США в войне "до последнего украинца"

Антонов: победы РФ подтверждают проигрыш США в войне "до последнего украинца"

Известия/Александр Казаков Победы российских военных на фронте подтверждают проигрыш США в войне "до последнего украинца", пытаясь нанести стратегическое поражение Москве, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

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