Известия/Александр Казаков Победы российских военных на фронте подтверждают проигрыш США в войне "до последнего украинца", пытаясь нанести стратегическое поражение Москве, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
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