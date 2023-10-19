Создатель "Реальной любви" извинился за обилие белых актеров

Создатель мелодрамы “Реальная любовь” Ричард Кертис выступил с критикой своих прошлых фильмов, включая “Дневник Бриджит Джонс” 2001 года и “Ноттинг Хилл” 1999 года, за то, что в главных ролях были преимущественно белые актеры, и за то, как в то время относились к цветным артистам.