Главный врач ижевской больницы: «Мы бюджетники и понимаем важность голосования»

В Удмуртии в самом разгаре праймериз партии «Единая Россия». Во все бюджетные организации Удмуртии спустили подробную инструкцию для регистрации участников электронного предварительного голосования на сайте партии «Единой России» через госуслуги.
В Удмуртии в самом разгаре праймериз партии «Единая Россия». Во все бюджетные организации Удмуртии спустили подробную инструкцию для регистрации участников электронного предварительного голосования на сайте партии «Единой России» через госуслуги.
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