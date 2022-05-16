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Главный врач ижевской больницы: «Мы бюджетники и понимаем важность голосования»

Главный врач ижевской больницы: «Мы бюджетники и понимаем важность голосования»

В Удмуртии в самом разгаре праймериз партии «Единая Россия». Во все бюджетные организации Удмуртии спустили подробную инструкцию для регистрации участников электронного предварительного голосования на сайте партии «Единой России» через госуслуги.

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