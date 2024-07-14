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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Аленичев: «У Ямаля не будет футбольной жизни Месси. Лео – лучший в истории, космос, недосягаемый уровень»

Дмитрий Аленичев: «У Ямаля не будет футбольной жизни Месси. Лео – лучший в истории, космос, недосягаемый уровень»

«Сейчас многие называют Ямаля наследником Месси. То, что показывает парень в 16 лет, конечно, заслуживает восхищения.

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