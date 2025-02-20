Многодетная мать рассказала, как попала под атаку «Бабы-Яги» под Курском

Многодетная мать Юлия Перепелкина, воспитывающая шестерых детей, поделилась своей историей о том, как оказалась под ударом украинских дронов, возвращаясь в родное село Александровка Кореневского района Курской области.
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