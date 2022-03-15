Закон и Порядок

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Про путинский горизонт планирования и странные представления об этом некоторых граждан

Про путинский горизонт планирования и странные представления об этом некоторых граждан

Вернее не про сам горизонт планированияпринятия решений Путиным в рамках реализации всяких интересных геополитических операций, а про странные представления об этом некоторых наших граждан.

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