Уравнение Павела: Трамп заключит сделку с Путиным, Киеву и ЕС не понравится

Президент Чехии заявил о возможности сделки Трампа и Путина.Президент Чехии Пётр Павел заявил о возможности сделки между лидером России Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в том случае, если последний придёт к власти в Соединённых Штатах.
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