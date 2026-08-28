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Новости Липецка

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В Липецке с 15 этажа выпала молодая женщина

Липчанка упала на козырёк подъезда, её эвакуировали спасатели и передали медикам.В Липецке вечером 27 августа на улице Елецкое шоссе, 1а, с 15-го этажа выпала 31-летняя женщина.

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