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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларионов о давлении из-за целей СКА: «Оно всегда есть. Роль тренера – дать команде почувствовать, что в них верят. Ты должен получать удовольствие от игры»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о том, как справляется с психологическим давлением. – Состав стал сильнее, цели самые высокие.

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