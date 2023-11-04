МИД РФ пообещал ответ на переброску из США в Британию F-35, способных нести ЯО

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума сообщил, что Москва ответит на переброску в Соединенное Королевство американских истребителей F-35.
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