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МИД РФ пообещал ответ на переброску из США в Британию F-35, способных нести ЯО

МИД РФ пообещал ответ на переброску из США в Британию F-35, способных нести ЯО

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума сообщил, что Москва ответит на переброску в Соединенное Королевство американских истребителей F-35.

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