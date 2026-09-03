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«Где американская мечта?»: туристку удивила реальность улиц США

«Где американская мечта?»: туристку удивила реальность улиц США

Россиянка впервые побывала в США и рассказала о впечатлениях от увиденного в американском городе. Вместо привычного образа небоскрёбов и благополучных кварталов она столкнулась с большим количеством бездомных, мусором на улицах, резкими запахами и неопрятными местами в общественном пространстве.

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