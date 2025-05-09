Трамп озвучил свою версию теракта на «Северных потоках»

Президент США мог бы рассказать, кто стоит за диверсией, если бы «спросил определенных людей» Светлана Гомзикова На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: Consolidated News Photos / Global Look Press) Материал комментируют: Леонид Крутаков Вашингтону нет необходимости проводить собственное расследование подрывов трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», поскольку и так известно, кто за этим стоял.