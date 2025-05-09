БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Трамп озвучил свою версию теракта на «Северных потоках»

Трамп озвучил свою версию теракта на «Северных потоках»

Президент США мог бы рассказать, кто стоит за диверсией, если бы «спросил определенных людей» Светлана Гомзикова На фото: президент США Дональд Трамп (Фото: Consolidated News Photos / Global Look Press) Материал комментируют: Леонид Крутаков Вашингтону нет необходимости проводить собственное расследование подрывов трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», поскольку и так известно, кто за этим стоял.

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