Антонов заявил, что США открыто обходили групповые ограничения ДОВСЕ

ТАСС/Антон Новодережкин Вашингтон не планировал диалога с Москвой по коллективной безопасности и занимался открытым обходом групповых ограничений Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.