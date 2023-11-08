Антонов заявил, что США открыто обходили групповые ограничения ДОВСЕ

ТАСС/Антон Новодережкин Вашингтон не планировал диалога с Москвой по коллективной безопасности и занимался открытым обходом групповых ограничений Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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