Майкл Биспинг высмеял желание Колби Ковингтона отобрать титул у Исраэля Адесаньи

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Майкл Биспинг высмеял своего соотечественника Колби Ковингтона за то, что тот заявил о желании подняться в средний дивизион и отобрать титул организации у его обладателя новозеландца Исраэля Адесаньи.