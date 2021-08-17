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Майкл Биспинг высмеял желание Колби Ковингтона отобрать титул у Исраэля Адесаньи

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Майкл Биспинг высмеял своего соотечественника Колби Ковингтона за то, что тот заявил о желании подняться в средний дивизион и отобрать титул организации у его обладателя новозеландца Исраэля Адесаньи.

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