Враг бросил штурмовые группы в атаку на Запорожском фронте

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что ночью 21 августа противник в составе трех штурмовых групп до 40 человек попытался вклиниться в передний край нашей обороны севернее села Вербовое.
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