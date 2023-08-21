Русская весна

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Враг бросил штурмовые группы в атаку на Запорожском фронте

Враг бросил штурмовые группы в атаку на Запорожском фронте

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что ночью 21 августа противник в составе трех штурмовых групп до 40 человек попытался вклиниться в передний край нашей обороны севернее села Вербовое.

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