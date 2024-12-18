В США сообщили, что Такер Карлсон помешал Помпео войти в администрацию Трампа

Журналист Такер Карлсон активно противодействовал тому, чтобы бывший государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео, который характеризовался благосклонностью к Киеву и обещал расширить помощь для ВСУ, вошел в администрацию будущего президента Дональда Трампа, пишет со ссылкой на источники.
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