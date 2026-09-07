МИД РФ сообщил о закрытии генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге

Флаги ЕС и Федеративной Республики Германия на здании, где расположено генеральное консульство ФРГ в Санкт-Петербурге © Артем Пряхин/РИА Новости Россия отзывает согласие на работу генконсульства Германии в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность центров имени Гёте.