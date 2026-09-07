МИД РФ сообщил о закрытии генконсульства ФРГ в Санкт-Петербурге

Флаги ЕС и Федеративной Республики Германия на здании, где расположено генеральное консульство ФРГ в Санкт-Петербурге © Артем Пряхин/РИА Новости Россия отзывает согласие на работу генконсульства Германии в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность центров имени Гёте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Захарова рассказа...
- Зеленский выразил...
- The Guardian: аму...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым