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Царьград

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Дело в психике: почему люди стареют по-разному

Дело в психике: почему люди стареют по-разному

Врач-терапевт Александра Куденко рассказала, почему мужчины и женщины стареют в разное времяВрач-терапевт Александра Куденко, рассказала, что единого возраста наступления старости не существует.

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