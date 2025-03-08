Украинцы ответили на призыв Зеленского сменить гражданство

Украинцы, которым Владимир Зеленский посоветовал взять другое гражданство в случае несогласия с его позицией по выборам на Украине, готовы последовать его рекомендации, рассказали жители страны, слова которых передал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
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