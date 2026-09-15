CENTCOM опроверг заявление КСИР о подрыве танкера El Gaia миной в Ормузском проливе

Центральное командование Вооруженных сил США на Ближнем Востоке (CENTCOM) опровергло заявление Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) о подрыве танкера под панамским флагом на морской мине в Ормузском проливе.
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