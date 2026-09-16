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Под Орлом Mercedes после столкновения с фурой улетел в кювет

Под Орлом Mercedes после столкновения с фурой улетел в кювет

Днём 15 сентября в Орловском муниципальном округе произошло ДТП с участием двух иномарок. В Госавтоинспекции Орловской области сообщают о двух пострадавших.

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