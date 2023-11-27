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Космический глаз: как компании следят за конкурентами со спутников

Космический глаз: как компании следят за конкурентами со спутников

Скриншот видео Человеческое зрение может подвести, но не космическое. Ученые создали систему, которая с орбиты способна отличить троллейбус от трамвая, и уже обучают наноспутники находить месторождения нефти.

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