Космический глаз: как компании следят за конкурентами со спутников

Скриншот видео Человеческое зрение может подвести, но не космическое. Ученые создали систему, которая с орбиты способна отличить троллейбус от трамвая, и уже обучают наноспутники находить месторождения нефти.
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