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Стали известны сроки восстановления после травмы защитника «Локомотива» Джикии

Стали известны сроки восстановления после травмы защитника «Локомотива» Джикии

Защитник «Локомотива» Георгий Джикия в ближайшее время вернется в строй команды после травмы, сообщаетЗащитник «Локомотива» Георгий Джикия в ближайшее время вернется в строй команды после травмы, сообщает Metaratings.

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