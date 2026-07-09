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Крощинский перешел в «Адмирал»

Крощинский перешел в «Адмирал»

«Адмирал» заключил двусторонний контракт на один сезон с бывшим защитником «Нефтехимика» Федором Крощинским, сообщает пресс-служба клуба.

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