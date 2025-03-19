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  • Михаил Васильев
    Рассчитались с ней натурой ...Модель Мария Кова...
  • федор
    Этого чмошника на зону , пусть падла поработает своим шершавым языком и очком !!!!Психопат и агресс...
  • саша пупкин
    Кому нахер нужны извинения этого пи..са??? Вальнули бы на месте при переходе КСП))))Психопат и агресс...

20 слов русского языка, в произношении которых легко ошибиться

20 слов русского языка, в произношении которых легко ошибиться

Их или ихние, гран‑при или гранд-при, езжай или ехай и многое другое.  Простых языков в мировом сообществе не существует: в одном — многотомная грамматика, в другом «говорим Лондон — пишем Ливерпуль»… Видимо, поэтому билингвами, одинаково владеющими двумя языками, становятся только в детстве, до четырех лет.

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