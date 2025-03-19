20 слов русского языка, в произношении которых легко ошибиться

Их или ихние, гран‑при или гранд-при, езжай или ехай и многое другое. Простых языков в мировом сообществе не существует: в одном — многотомная грамматика, в другом «говорим Лондон — пишем Ливерпуль»… Видимо, поэтому билингвами, одинаково владеющими двумя языками, становятся только в детстве, до четырех лет.