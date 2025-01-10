Российский вирусолог назвал две особо уязвимых перед метапневмовирусом категории людей

Метапневмовирус из Китая наиболее опасен для детей до года и для пенсионеров. Об этом, называя две особо уязвимых перед инфекцией категории людей, заявил академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.
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