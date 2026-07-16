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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Госдуме выступили за право дачников торговать своей сельхозпродукцией

В Госдуме выступили за право дачников торговать своей сельхозпродукцией

Сейчас продать излишки картошки, кабачков или домашних заготовок можно преимущественно на ярмарках выходного дня, а это не всегда удобно Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в интервью РИА Новости высказал идею разрешить гражданам продавать излишки сельскохозяйственной продукции на оживленных улицах возле крупных магазинов и супермаркетов.

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