Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

Лионель Месси попрощался с национальной командой сразу после поражения в финале чемпионата мира. По словам авторитетного журналиста Эрнана Кастильо, капитан аргентинцев сказал партнёрам в раздевалке, что этот матч стал для него последним в составе сборной.