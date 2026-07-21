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Аргументы недели

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Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины

Лионель Месси попрощался с национальной командой сразу после поражения в финале чемпионата мира. По словам авторитетного журналиста Эрнана Кастильо, капитан аргентинцев сказал партнёрам в раздевалке, что этот матч стал для него последним в составе сборной.

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