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Иркутск Сегодня

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В Бодайбо суд обязал родителей мальчика, выстрелившего в 7-летнего ребенка, выплатить более 430 тысяч рублей

Прокуратура города Бодайбо провела проверку после обращения местных жителей, чей несовершеннолетний сын пострадал от выстрела, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

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