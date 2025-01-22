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Европейцев призвали сплотиться после прихода Трампа

Европейцев призвали сплотиться после прихода Трампа

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц призвал европейцев выступить уверенно и сплоченно на фоне инаугурации президента США Дональда Трампа, сообщает агентство DPA.

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