В ночь с 8 на 9 октября 2026 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу позвонил Флавио Болсонару, сенсационному лидеру первого тура президентских выборов в Бразилии, поздравил его с «большим … .
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