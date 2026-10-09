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Биньямин Нетаниягу позвонил Флавио Болсонару

Биньямин Нетаниягу позвонил Флавио Болсонару

В ночь с 8 на 9 октября 2026 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу позвонил Флавио Болсонару, сенсационному лидеру первого тура президентских выборов в Бразилии, поздравил его с «большим … .

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