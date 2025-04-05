От поздних морозов страдают все: фермер Ефремов объяснил, замерзнут ли осы в период похолодания 5 и 6 апреля Ольга БезродняяСогласно прогнозам метеорологов, предстоящие выходные 5 и 6 апреля принесут резкое похолодание в Москву и Подмосковье.