В Самаре 20 февраля 2022 года у ворот 155-летнего храма перевернулся Lexus

Сегодня утром 20 февраля на территории Промышленного района областной столицы произошло ДТП. На улице Солнечной рядом с перекрестком с 6-й просекой недалеко от ворот церкви во имя Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна перевернулся Lexus.