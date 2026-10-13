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Аргументы и Факты

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Трамп и Нетаньяху обсудили возможность новой операции против Ирана

Трамп и Нетаньяху обсудили возможность новой операции против Ирана

По информации портала Axios, ссылающегося на собственные источники, на прошлой неделе между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом состоялся разговор о вероятности новой крупномасштабной военной операции против Ирана.

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