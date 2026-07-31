Вслед за Касаджиковым. Перед матчем с «Зенитом» «Оренбург» усилился еще одним зенитовцем

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, 22-летний полузащитник «Зенита» продолжит карьеру в «Оренбурге». Это полноценный трансфер за ₽60 млн до 2030 года: в субботу этот 22-летний воспитанник «Зенита» вылетает в «Оренбург» на медосмотр и подписание 4-летнего контракта.